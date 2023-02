Spot én zelfspot vieren hoogtij

Het ‘oliemannetje’ in het Boxtelse college van B en W blijkt van vele markten thuis. Wethouder Fred van Nistelrooij wikkelde als volleerd EHBO’er in een mum van tijd een rol verband om de hand van de burgemeester tijdens het Politiek Kaffee van Eendengat. ,,Want ik heb me in mijn vinger gesneden met hutten bouwen in Esch”, gaf Ronald van Meygaarden toe. Het bleek zijn middelvinger, die hij fier overeind stak...

Van Meygaarden trad maandagmiddag maar wát graag in de spotlights nadat Henk en Maarte van de Laak, de organisatoren van het Politiek Kaffee, al de nodige sneren hadden uitgedeeld. Maar ook tonprater Ad Hoevenaars, die zijn laatste politieke buut hield, nam het college eerst flink in de maling.

Als hopman Ronald nam de burgemeester drie scouts een rangertest af: dat waren naast wethouder Van Nistelrooij ook diens collega’s Mariëlle van Alphen en Désiré van Laarhoven. In een komische samenspraak vol zelfspot bleven tal van politieke issues niet onbesproken.

Een groot padvinderstouw vol knopen stond symbool voor de problemen waarmee B en W kampt. ,,Het wordt tijd om die knopen door te hakken”, besloot Van Meygaarden. Een afgeladen zaal Rembrandt genoot zichtbaar beloonde de Boxtelse bestuurders met daverende lachsalvo’s.

SCHIJN VAN LOL

De broers Van de Laak vormen al jaren Inde Lijst Elluf en houden tijdens het Politiek Kaffee hun partijcongres. Deze keer waren ze spoorloos. Althans, dat constateerde VVD’er Johan Remkes die hoogstpersoonlijk naar Eendengat afreisde voor een onderzoek.

In het gemeentehuis trof Remkes niemand aan buiten de CHO, de Chief Happiness Officer. Een topambtenaar aangesteld door wethouder Gulle Hans (Heesen). ,,Om de schijn van lol in de coaltie op te houden.” Het mag duidelijk zijn: de twee broers kropen in de huid van Remkes en de CHO.

SPIEGEL VOORHOUDEN

Twee weken geleden maakte tonprater Hoevenaars in deze krant bekend dat hij na 22 jaar het bijltje erbij neerlegt. Toch haalde hij nog een(d)maal alles uit de kast om het plaatselijke bestuur fijntjes een spiegel voor te houden.

Een van de eerste besluiten van wethouder Van Laarhoven was volgens hem om de welstandsregels aan te passen voor de bouw van appartementen op het terrein van De Kleine Aarde. Hetgeen tot veel kritiek leidde van omwonenden die zich bij de bouw van vrijstaande villa’s aan de Munselse Hoeve juist aan veel regeltjes hadden moeten houden.

,,In Brabants Centrum zei de wethouder dat burgers de plicht hebben zichzelf te verdiepen in ruimtelijke plannen voor de buurt waarin ze wonen. Misschien had de burgemeester dat ook moeten doen toen hij in de Essche buurtschap Ruiting ging wonen...”, aldus Hoevenaars.

LUCHTKASTELEN

Wethouder Van Laarhoven heeft alle luchtkastelen overgenomen van haar voorganger en partijgenoot Peter van de Wiel, constateerde de tonprater. Hij wees op de bouw van windmolens en tiny houses en opperde daarvoor een bouwlocatie: de Ruiting in Esch. Daar heeft niet alleen de burgemeester belangen; wethouder Wim van der Zanden bezit er grond. ,,Het gevaar is wel dat het daar weer in juridische procedures gaat verZanden...”, grinnikte Hoevenaars.

Met enkele versregels nam Hoevenaars - met pijn in het hart - afscheid van zijn veelal vaste toehoorders die trakteerden op een daverende en muzikale ovatie.

Prins Donald VI vulde zijn elf minuten spreektijd in het Politiek Kaffee met een vrolijke en creatieve voordracht met het sprookje over het ontstaan van Eendengat. Tonprater Frans Bevers zorgde voor een heerlijke uitsmijter vol goed getimede grappen en grollen, terwijl De Aggemarvanhuisaf Band zoals altijd voor een prima muzikale omlijsting tekende.