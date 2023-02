Veel vertrouwde gezichten in Grote Eendentrek

De Grote Eendentrek 2023 zal zeker niet de geschiedenis ingaan als langste leutstoet. Vooraf hadden zich slechts elf deelnemers gemeld waarmee de vrees bestond dat de optocht wel eens van erg korte duur zou kunnen zijn. Die vrees bleek ongegrond. Trouwe carnavalsverenigingen en spontane deelnemers maakten er een alleszins vrolijke editie van waarbij vooral de spitsvondigheid van de loopgroepen weer in het oog sprong. De noodgedwongen en vooraf bekritiseerde afsluiting van de Kruisstraat en de smalle Rechterstraat verliep rimpelloos.

ALLES OP ALLES ZETTEN

Ondanks stijgende energie- en grondstofprijzen - in veel Brabantse dorpen een barrière om een praalwagen te bouwen - was een aantal wagenbouwers erin geslaagd me..