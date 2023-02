Vrolijke lofzang op 75 jaar ‘Boxtels Crentje’

,,Gisterochtend hadden we eigenlijk nog geen idee voor een leuk optreden”, vertelt Jeannine zondagmiddag kort voor het startsein van de Boxtelse carnavalsoptocht klinkt. ,,Zo rond elf over elf bedachten we het plan om een nog nooit opgevoerde act van stal te halen. En om half zes zaten we in bar Becoloth lekker aan het bier”, schetst Ingrid het creatieve denkproces in een notendop.

,,In 2020 bedachten we een ode aan Brabants Centrum, het nieuwsblad dat niet verloren mag gaan en toen net het 75-jarig jubileum had gevierd”, gaat Rian verder. ,,De optocht ging dat jaar vanwege een storm niet door. Corona stond ons optreden als Crentjes daarna twee jaar in de weg. We zijn blij dat we eindelijk weer mogen!”