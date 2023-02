Briljante Gouw Ploeg voor Harrie Raaimakers en Yvette Prinsen

Waar doorgaans één Briljante Gouw Ploeg wordt uitgereikt, waren het er dit keer twee: voor dit seizoen en eentje met terugwerkende kracht voor het vorige.

HARRIE RAAIMAKERS

De Briljante Gouw Ploeg 2022 ging naar Harrie Raaimakers. Hij heeft in zo ongeveer alle commissies en werkgroepen van De Ploegers gezeten, is oud-president, oud-bestuurslid en medeoprichter van GAOS. De prinsenvereniging waardeert zijn inspanningen van vorig jaar enorm, toen er eerst geen en later alsnog iets van carnaval mocht plaatsvinden. ,,Dankzij Harrie en zijn drive, en natuurlijk de hulp van velen, was er vorig jaar carnaval in Ploegersland,” aldus voorzitter Rob van Abeelen.