Renovatie velden DVG: gemeente trekt de knip

Het probleem schuilt in de waterhuishouding, meldt het college van B en W. De velden dateren van ongeveer 1970. Er ligt een verouderd drainagesysteem in, dat niet meer werkt. Ook is de toplaag van de grasmatten niet stevig genoeg. Gevolg: na een regenbui zijn de velden doorweekt en onbespeelbaar. Als de situatie niet snel verbetert, keurt de KNVB de voetbalvelden af. Reden te meer voor B en W om akkoord te gaan met een grootscheepse renovatie.

Het karwei omvat de plaatsing van een nieuw drainagesysteem en het verschralen van de grond in de toplaag, waardoor water weer goed afgevoerd kan worden. Na die operatie zijn de velden weer tien jaar te gebruiken.