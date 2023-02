Ploegers reikt Gouden Munt uit aan Jan en Toos van de Koevering

Het echtpaar was voorheen eigenaar van bloemisterij ‘t Erfke in Liempde. Ontelbare jaren hebben zij zich dag en nacht ingezet voor hun zaak en daarmee voor heel veel Liempdenaren. Bloemstukken werden hoe dan ook op een nette wijze en op het juiste moment geleverd, zelfs als dit weekend- of avondwerk betekende voor Jan. Iedereen kon altijd een beroep op hem doen. Met hun zaak genoten zij bekendheid in Liempde en omstreken en door hun brede contacten in de wijde omgeving hebben zij het dorp zeker op de kaart gezet. In 2022 zijn zij om gezondheidsredenen van Toos gestopt met hun zaak en Jan mist de sociale contacten nog iedere dag. Voor de Ploegers reden om hen alsnog in het zonnetje te zetten en te bedanken voor vele jaren met mooie moment..