Jeugdprins Ike (van de Wal) en jeugdprinses Jadey (Kluss) resideren in de Kwekpoel.

Donseendjesfeest en acrobaat in Kwekpoel

51 minuten geleden

Het Donseendjesfeest voor kinderen tot acht jaar krijgt op carnavalsmaandag 20 februari koninklijke allure. De Kwekpoel wordt omgetoverd tot een prachtig kasteel, waar bezoekers genieten van het jaarlijkse toneelstuk dat de Knokkers opvoeren.

Het jeugdcarnaval in Boxtel bestaat vijf keer elf jaar. Daarom gaan Kate en haar tweelingzus Kiki samen het grootste feest ooit vieren. Alleen... Kiki heeft helemaal geen zin in een feest. Hun ouders, koning Donsplons en koningin Indeveer, keuren het feest alleen goed als ze samenwerken.

TREK IETS ROODS AAN

Kan het feest wel doorgaan? En: wat kunnen bestie Floris, hoflakei Caro en neefje Koen nog betekenen? Bezoekertjes wordt gevraagd in elk geval iets roods aan te trekken. Dat zou kunnen helpen bij een oplossing...

Na het Donseendjesfeest staat de KeK Partycrew klaar met leuke muziek voor een gezellige carnavalsmaandag in de Kwekpoel. Als kers op de taart komt ’s middags acrobaat Tommie om samen met de jeugd de boel op stelten zetten.

ALCOHOLVRIJ

De Kwekpoel, is gevestigd in sportcentrum De Dommel aan de Van der Voortweg. Tijdens het Donseendjesfeest en op alle middagen is het jeugdhofpaleis gratis te bezoeken. Er klinkt niet alleen muziek, maar er staan ook spelletjes op het programma.

Voor het avondprogramma (van 19.30 tot 22.30 uur) betalen bezoekers drie euro. Een partybandje voor vier avonden kost elf euro. In de Kwekpoel wordt alcoholvrij carnaval gevierd.

EENDVERBRANDING

Het jeugdcarnaval in Boxtel eindigt dinsdag 21 februari om 17.00 uur met de eendverbranding door jeugdprins Ike en jeugdprinses Jadey. Dit gebeurt op het parkeerterrein bij de Kwekpoel.

Het volledige programma is te vinden op www.kwekpoel.nl.