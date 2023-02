Voormalig boerenbedrijf wil b&b worden: milieuvereniging stapt naar de rechter

De voormalige varkenshouderij is in 2009 omgeschakeld naar het houden van schapen, konijnen en paarden. Maar ook die activiteit is gestopt. Volgens een woordvoerder hebben de perceeleigenaren hun natuur- en milieuvergunning ingeleverd. Een nieuw boerenbedrijf is op die plek lastig te realiseren vanwege strenge milieueisen.

,,De gemeente had niet mee hoeven gaan met dit plan”, zegt een woordvoerder van de vereniging. ,,De boer is vrijwillig gestopt.” Daarmee is er volgens hem helemaal geen reden meer voor de gemeente om ter compensatie aan het nieuwe plan mee te werken.

BELEID