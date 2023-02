Karin van de Laar brengt werk voedseltuin in beeld

48 minuten geleden

‘Simpel geluk in de Voedseltuin’. Zo luidt de titel van de expositie die de Boxtelse fotografe Karin van de Laar inricht in de bibliotheek aan de Burgakker. De tentoonstelling is vanaf donderdag 23 februari vier weken lang te bezoeken.

Van de Laar volgde de basiscursus fotografie aan de Fotovakschool in Boxtel. Aansluitend volgde ze drie jaar de opleiding Photographic Design (PDE) NAVB in Rotterdam. Voor haar afstudeerproject maakte de fotografe een reportage over de Voedseltuin op het terrein van De Kleine Aarde in haar woonplaats. In deze biologische/ecologische tuin verbouwen onder andere gepensioneerden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen groenten en fruit. Alle verse producten komen terecht in de pakketten van de plaatselijke Voedselbank.

GEVOEL VASTLEGGEN

Wat betekent het voor de mensen die hier werken? En welk gevoel krijg ik er zelf bij? Dat is wat Van de Laar vast wilde leggen in haar reportage. Tijdens de tentoonstelling is ook het fotoboek ‘Leila - May I come in?’ in te zien. Daarin volgt zij met haar camera een vrouw die in 2009 vanuit Eritrea naar Nederland vluchtte.

OPENING

Donderdag 23 februari is tussen 11.00 en 12.30 uur de opening van de tentoonstelling in de bibliotheek aan de Burgakker onder het genot van koffie of thee.