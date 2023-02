PHV Steeds Vooruit moet boete toch betalen

Politiehondenvereniging Steeds Vooruit moet de boetes van in totaal 2.000 euro gewoon betalen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De Gemondse club ging in juli vorig jaar in hoger beroep, omdat zij het niet eens was met de opgelegde geldstraf.

De vereniging kreeg de boetes vanwege voortdurende geluidsoverlast door blaffende honden. Maar volgens het bestuur valt de club niet onder de geluidsregelgeving, omdat er geen sprake zou zijn van een sportactiviteit. Ook zou het maar om twee momenten van overlast gaan. De hoogste bestuursrechter ging niet mee in de argumenten van Steeds Vooruit.