Wereldhuis in actie voor slachtoffers ramp

Afdeling Sefkat van het Wereldhuis in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Er wordt hard gewerkt in de ontvangstruimte van het Wereldhuis aan de Achterberghstraat. Er wordt deeg gekneed, heerlijke vullingen gemaakt én geserveerd. ,,Eigenlijk hadden we gisteren ons teamuitje”, vertelt welzijnsmedewerker Fatma Toprakkala. ,,We vonden het ongepast dit door te laten gaan na de bevingen, maar wilden wél iets doen. We bedachten daarom deze kleine bazaar waar we hapjes verkopen voor de slachtoffers.”

Het idee kreeg al snel handen en voeten en het Wereldhuis besloot meteen het opgehaalde bedrag te verdubbelen. Fatma: ,,Of we een streefbedrag hebben? Nee hoor, alles is meegenomen.”