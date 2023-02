Buurtbewoners werden in maart 2019 opgeschrikt door de grote kaalslag die plaats had gevonden in de voormalige pastorietuin.

Ecologische verbindingszone met een flink parkeerterrein

26 minuten geleden

In maart 2019 werd zonder enige vergunning de toenmalige pastorietuin aan de Baroniestraat volledig kaal gemaakt. Bomen, waaronder een beschermde zwarte noot, werden met wortel en al met groot materieel volledig uit de grond gehaald en afgevoerd. Achteraf werd door de provincie een onderzoek ingesteld en op dat moment kon niet meer vastgesteld worden welke bomen er verwijderd zijn in opdracht van de projectontwikkelaar Vrijborg samen met bomenrooibedrijf Kuijpers uit Son.

In de visie Groene Levensader door Boxtel stelt de gemeente voor om de pastorietuin in te richten als park met poel als stapsteen van een ecologische verbindingszone. Vrijborg heeft een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend, om in deze ecologische verbindingszone een gebouw met 48 (!) appartementen te bouwen.

In de pers laat Vrijborg vooral weten rekening te houden met de visie Groene Levensader door Boxtel en dat zij een strook van 24 meter onbebouwd laat. Gemakshalve vergeten ze te vermelden dat in deze strook ook een groot deel van het parkeerterrein wordt aangelegd. Van de drie ecologische verbindingszones die langs het Smalwater gepland zijn is er slechts één gerealiseerd en de tweede inmiddels al volgebouwd (Bracbant).

Het is onwenselijk om de derde zone ook vol te bouwen en te onttrekken aan de invulling als stapsteen en park. Het ecologische onderzoek dat Vrijborg heeft laten uitvoeren aan flora en fauna beschrijft uitsluitend de huidige situatie: een braakliggend terrein zonder bomen en dus in het geheel niet interessant. Voorheen werd de pastorietuin bewoond door onder andere vleermuizen, eekhoorns, specht, buizerd, uilen, sperwer, ijsvogel en egeltjes. In de eerdere prachtige pastorietuin was een grote diversiteit aan zoogdieren, reptielen en insecten en een diversiteit aan planten, struiken en bomen. De quickscan flora en fauna gaat echter uit van de situatie na de kaalslag. Logisch dat er nu aangegeven wordt dat het gebied geen habitat is voor reptielen, vogels en zoogdieren.

Wanneer deze plannen doorgaan, zonder de visie echt als onderlegger te gebruiken, is elk stukje groen in Boxtel vogelvrij verklaard.

Namens meerdere buurtbewoners,

BEPPIE VERBERNE