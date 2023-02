Horeca mag ook buiten pilsje tappen

Volgens de echte carnavalsliefhebber zit er in het leutfeest diepgang. Het festijn draait in ieder geval zeker niet alleen om hossen, lallen en zuipen, stellen de kenners. Neemt niet weg dat carnaval zonder bier is als een wielrenner op wandelschoenen. Zonder fiets is hij niets. Het pilsener vloeit de komende dagen dan ook rijkelijk, dat lijdt geen twijfel. Wie in Boxtel in het schuim wil happen, betaalt dus over het algemeen drie euro. Een prijs die redelijk in lijn ligt met omliggende gemeenten.

MUNTJESSYSTEEM

Net als vorig jaar zijn er verschillende muntjes in omloop, die bij meerdere kroegen gebruikt kunnen worden. Le Temps Perdu, Club Brabo’s, Becoloth, Rembrandt, De Kerk, Kinkhao, Wine and more en ‘t Hart ..