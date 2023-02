Roderweg | Hamsestraat gaat nu echt van start

Tegen Liempdenaren is de afgelopen tien jaar al vaker gezegd dat er ‘schot in de zaak zit’. ,,Dat is inderdaad verteld, maar in mijn ogen is dat pas zo als je een nieuw bestemmingsplan op tafel kan leggen”, vertelt Van der Zanden. Dat gebeurt 1 maart dus.

Het wijzigen van het bestemmingsplan leverde ‘veel puzzels’ op. Bij de vorige opzet was er op diverse fronten te weinig draagvlak voor het project. Met name voor de vijftien woonwerklocaties aan de zijde van de Hamsestraat: die vormden de ‘grootste hobbel’ volgens de wethouder. De kavels hadden een praktische reden: zo konden de strengere milieu- en geluidsnormeringen door de bedrijven aan de overkant van de weg ontweken worden. ,,Maar ze lagen verspreid over de gehele zijde van de nieu..