Harry Hendriks presenteerde vrijdagavond zijn album ‘Zondagskind’ in een uitverkocht Podium Boxtel. Hij werd op de bühne begeleid door van links naar rechts Eric Coenen, Fenne van Wuijtswinkel, Arthur Lijten, Daniël Daemen en Mike Roelofs (niet zichtbaar). Foto: Hans van Doorn.

‘Zondagskind’ haalt alles uit de kast

25 minuten geleden

,,Ik ben geboren op een woensdag, maar voel me elke dag een zondagskind.” Met die woorden opende Harry Hendriks vrijdag een avondvullend optreden in Podium Boxtel. De theaterzaal aan de Burgakker was volgestroomd voor de presentatie van het eerste Nederlandstalige album van de Boxtelse singer-songwriter. Dat heet niet geheel toevallig ‘Zondagskind’.

Hendriks trok in Podium Boxtel werkelijk alle registers open. Naast het fabuleuze gitaarspel van de Boxtelaar kon het publiek genieten van de soepele basloopjes van Eric Coenen, het virtuoze slagwerk van Arthur Lijten en het heerlijke orgel- en pianospel van Mike Roelofs.

De zaal werd even stil toen saxofonist Daniël Daemen zich bij de band voegde. De oud-Boxtelaar voegde op veel fronten iets toe aan de vaak ingetogen liedjes van Hendriks, die ook ondersteuning kreeg van zangeres Fenne van Wuijtswinkel. Vooral het fraaie ‘Vanzelf’, dat overigens geen plekje heeft gekregen op ‘Zondagskind’, was een heus hoogtepunt. ,,Soms staan we zelf verbaasd”, glunderde Hendriks toen de laatste klanken wegebden.

SABBATSHALFJAAR

In een set van tweemaal tien liedjes nam de Boxtelse singer-songwriter zijn publiek mee op reis. Figuurlijk soms, maar ook letterlijk toen hij verhaalde over zijn reis naar Nieuw-Zeeland en zijn sabbatshalfjaar dat komende week begint. ,,Als je een half jaar rust mag nemen en kunt gaan wandelen, ben je pas écht een zondagskind.”

De gesigneerde cd’s van Hendriks vonden na de show gretig aftrek. Binnenkort verschijnt het album ook op vinyl - momenteel zijn de grondstoffen voor elpees schaars - en natuurlijk staan alle nummers op meerdere streamingsdiensten.