Plofsla wordt niet verbouwd in de moestuin Pluck van het veld

Winnie van Besouw (rechts) uit Boxtel en Marilou Verhoeven uit Den Dungen zijn deze week gestart met Pluck van het veld, waar iedereen in dezelfde moestuin werkt en plukt van elkaars vruchten.

Wekelijks zelf je groenten, klein fruit en kruiden plukken, vers van het veld. Winnie en Marilou zorgen ervoor dat de gewassen worden geteeld op ecologisch verantwoorde wijze in de grote moestuin. Mensen met een jaarabonnement (omgerekend een euro per dag) voor Pluck van het veld, kunnen van mei tot december wekelijks komen oogsten. ,,Wat leden mogen komen halen, wordt van tevoren aan hen gecommuniceerd, zij krijgen wekelijks een update”, legt Winnie uit.

WEBINAR

De Boxtelse ontmoette vorig jaar februari Marilou tijdens een webinar die ging over sociaal ondernemen met impact. ,,Ik had daar contact met Sam, de initiatiefnemer van Gelukkige Groentes in Nijmegen. Die doet daar hetzelfde als wij hier gaan doen.” Marilou: ,,Sam zag dat wij vri..