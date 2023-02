Jubileum Toverboom: ‘Kinderen staan bij ons altijd op één’

Ze werkten al enige tijd samen toen Esther en Mieke in februari 2013 Kinderdagverblijf De Toverboom openden. ,,We begonnen met één kindje dat over aandacht niet te klagen had, want wij waren er allebei”, blikken de dames terug met een lach. Dat enkele kindje kreeg al snel gezelschap en De Toverboom ontwikkelde en groeide gestaag.

Dat komt volgens de twee door hun manier van werken. ,,Kinderen staan bij ons altijd op nummer één. Er is veel persoonlijke aandacht voor hen, maar ook voor hun ouders of verzorgers. We bouwen een band op met het hele gezin. Als er thuis iets aan de hand is houden we daar rekening mee en indien nodig komen we in actie. We zijn er in goede en slechte tijden”, aldus Esther en Mieke.