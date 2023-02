Snertconcert, dat smaakt naar meer

Het Snertconcert van de Beyerslandkapel bracht lol en leut in Lennisheuvel.

De organiserende Beyerslandkapel moet wel op zoek naar een nieuwe presentator. Bart van den Bosch, namens de concertcommissie: ,,Kees Berkelmans uit Liempde is onze vaste presentator. Maar hij heeft nu aangegeven te stoppen. Hij werd zaterdag dan ook in het zonnetje gezet. De speurtocht naar een opvolger is begonnen. Mocht er zich een kandidaat aanmelden, dan houden wij ons aanbevolen.”

Er werd nog een Kees gehuldigd. Ook Kees van de Loo mocht het podium op vanwege zijn jarenlange verdiensten voor het snertconcert in Lennisheuvel. Bart van den Bosch: ,,Ook Kees heeft zijn taken neergelegd. Zo langzamerhand gaat leeftijd een partijtje meeblazen.”