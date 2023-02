Bij onderzoek hoort ook een laboratorium. Studenten van Yuverta zijn hier dan ook aan de slag in het Bodemlab in Boxtel.

Agrarische studenten opgeleid in verbeteren bodem

di 14 feb, 19:33

De bodem van Noord-Brabant staat voor een grote uitdaging: verarming van de biodiversiteit, verdroging, verzuring. Dus start Yuverta in Boxtel met het zogeheten practoraat Duurzaam Bodembeheer. Studenten leren onderzoek doen naar de staat van de ondergrond en bedenken oplossingen om de vitaliteit ervan te verbeteren.

Practor Willem Jan van de Kamp heeft de leiding over het onderdeel van de mbo-opleiding waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd. Hij zal ook de verbinding leggen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Van de Kamp is naast zijn aanstelling bij Yuverta Boxtel ook verbonden aan de HAS green academy in Den Bosch.

WERKVELD

Het practoraat moet helpen het onderwijs in Boxtel te innoveren zodat de opleiding zich steeds meer richt op actuele ontwikkelingen in het werkveld.

,,Een vitale bodem die ook bestand is tegen de klimaatverandering is essentieel voor onze voedselzekerheid. Op dit gebied zijn er op diverse plekken in Noord-Brabant grote uitdagingen. Omdat onze mbo studenten midden in de praktijk staan, hebben zij een belangrijke rol in de transitie naar duurzaam bodembeheer”, meldt Yuverta middels een persverklaring.

PARTNERS

De richting Duurzaam Bodembeheer wordt mede mogelijk gemaakt door het project Beet! (Brabant Eet), een initiatief van Kennispact MBO Brabant waarbij mbo, hbo en bedrijfsleven in de Brabantse agrifoodsector samenwerken om de voedselketen te verduurzamen.