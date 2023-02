Wiebe maakte van gevel groene oase en geeft nu lezing

51 minuten geleden

Wie wel eens vaker in het Boxtelse centrum komt, herkent het huis van Wiebe de Leijer direct. De gevel zit vol beplanting en is een groene parel in het dorpshart. De Boxtelaar houdt op initiatief van Transitie Boxtel in samenwerking met de bieb op woensdag 1 maart een lezing over het vergroenen van tuinen.

Duurzaamheid houdt het thema van De Leijer al enige poos bezig. Hij deed daarom al veel ervaring op met zijn eigen huis en tuin. Meer groen rond het huis betekent niet alleen een fleurrijke omgeving, maar is ook om praktische redenen handig. Daardoor wordt een woning een stuk koeler.

Transitie Boxtel ziet tegeltuinen dan ook het liefst verdwijnen: goed voor mens en milieu. De Leijer, ook werkzaam als architect, geeft tijdens zijn lezing allerlei voorbeelden hoe je een tuin klimaatadaptief én onderhoudsarm kan inrichten. De lezing in de bieb aan de Burgakker begint om 20.00 uur en is gratis bij te wonen. Aanmelden is verplicht en moet via ttboxtel@gmail.com.