Heesemanshoeve Boxtel gaat Oekraïners onderdak bieden

Opvanglocatie Kentalis sluit per 1 maart, vandaar de verhuizing. Hoelang de vluchtelingen precies in de Heesemanshoeve verblijven, is onbekend. Het gaat in ieder geval om een langere periode, laat een gemeentelijk woordvoerder weten. Voor de omwonenden wordt een inloopavond georganiseerd, zodat ze van tevoren kunnen kijken hoe de opvang in de Heesemanshoeve geregeld wordt.

In zes huisjes op het terrein van Kentalis werden sinds afgelopen zomer in totaal negentig vluchtelingen opgevangen. Destijds was duidelijk dat de verblijfslocatie tijdelijk was.

