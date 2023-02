De poging van basketbalspeelster Lorraine Arts ten spijt: het vrouwenteam van JRC Ducks verloor in sporthal De Braken met flinke cijfers van Bumpers uit Sittard.

Ondanks fraaie ‘buzzer beater’ verliest JRC Boxtel

24 minuten geleden

Ze lieten enkele fraaie dingen zien, de basketbalvrouwen van JRC Boxtel. Maar de tegenstander BC Bumpers uit Sittard bleek zondagavond in sporthal De Braken toch een maatje te groot voor de Boxtelse formatie.

De basketbalsters uit Limburg kwamen furieus uit de startblokken en scoorden maar liefst dertien punten in een kort tijdsbestek. De ring van JRC leek even dicht te zitten: de Boxtelse thuisploeg kwam er nauwelijks uit.

Maar toen opende Matske Clercx de score voor de gastvrouwen met een soepele driepunter. JRC leek even aan te haken, want vrij snel daarna scoorde ook Imke Schellekens twee punten voor haar team. Een kleine opsteker, ook al eindigde het eerste kwart met een stand van 5-17 voor de dames uit Sittard.

VERMOEID

Het tweede kwart begon zoals het eerste eindigde: Bumpers had de overhand en wist eenvoudig de basket te vinden. Maar de ploeg reisde met slechts zeven spelers af naar Boxtel en leek iets vermoeid te raken. Winnie van Besouw, Lorraine Arts, Sophie de Langen én Djoeke Bakker konden toch nog enkele puntjes binnenslepen. Maar de tegenstander was al erg ver uitgelopen: dit pittige kwart eindigde met een tussenstand van 13-38.

De thuisploeg kwam toch sterk uit de rust dankzij twee vrije worpen van Djoeke Bakker die ze alle twee moeiteloos door de ring gooide. Maar Bumpers kwam gelijk met een reactie en zette daar zeven punten tegenover. Voor de coach van de dames uit Boxtel was dat een goede reden voor een time-out: de tactiek werd aangescherpt. JRC zette een zogeheten zonepress neer en die had succes. JRC scoorde prompt acht punten dankzij een strakke verdediging waarmee Bumpers werd verrast.

DRIEPUNSTLIJN

Weliswaar was die zet niet genoeg om nog in de buurt te komen, de meiden uit Sittard scoorden met speels gemak, toch bleek de verdedigingstactiek eentje om te onthouden voor de rest van de competitie. De wedstrijd eindigde met een eindstand van 30-70 voor Bumpers. Bakker had wel het laatste woord: zij maakte een fraaie ‘buzzer beater’, een score terwijl het eindsignaal klinkt, vanaf de driepuntslijn.

