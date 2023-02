Gemonde krijgt er achtduizend boompjes bij

8 minuten geleden

Bij de Kaatse Hoeve in Gemonde beginnen Ark Rewilding en Natuurgroep Gestel zaterdag 25 februari aan een flinke klus: de aanplant van achtduizend boompjes. Hier kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken.

Wie mee wil doen, hoeft geen heel zware bomen te sjouwen. De te planten exemplaren zijn slechts zo’n zestig tot tachtig centimeter hoog, ze moeten nog wat groeien. Het gaat ook niet alleen om bomen zoals de fladderiep, maar ook om meer struikachtige inheemse soorten als hazelaar, vuilboom en wilde liguster.

Vrijwilligers hoeven geen groenexpert te zijn, de soorten zijn eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Ze zijn namelijk voorzien van naamlabels.

Er zijn mensen nodig om gaten te graven, maar ook om boompjes aan te dragen. Het werk begint om 09.00 uur. Wie mee wil helpen, kan kiezen voor een ochtend, middag of hele dag. Vrijwilligers die een hele dag meewerken, krijgen een lunch aangeboden. Aanmelden kan via natuurwerkgroepgestel@gmail.com.. De organisatie zorgt voor nadere informatie, zoals de precieze locatie.

De natuurwerkgroep vermoedt dat de klus 25 februari niet geheel geklaard is en plant de twee weken daarna dan ook verder. Liefhebbers blijven welkom om mee te helpen.

NIEUWE NATUUR

De grootscheepse aanplant vindt plaats omdat Ark Rewilding Nederland (voorheen Ark Natuurontwikkeling) en Natuurgroep Gestel samen bezig zijn nieuwe natuur te ontwikkelen langs de Beekse Waterloop in Gemonde.

Eerder deze maand zetten de vrijwilligers van de NatuurWerkgroep al ruim drieduizend boompjes bij een tiental particulieren in het buitengebied van de gemeente Sint-Michielsgestel, waaronder in Gemonde. Dit in het kader van een ander project: het Plan Boom, dat als doel heeft de komende jaren in Nederland tien miljoen bomen te poten.