Inzamelingsactie DVG met Johnny de Mol een daverend succes

Voetballen om geld in te zamelen voor de ramp in Turkije en Syrië. DVG Liempde zette in een paar dagen tijd een flink festijn neer, op aanvraag van Johnny de Mol, die ook meteen het RLT-Sterrenteam meenam naar De Roode Bleek.

,,Wat hier in korte tijd is neergezet, is echt prachtig”, zegt voorzitter Peter Korst van DVG trots. Hij werd vrijdag door Johnny de Mol persoonlijk gebeld met de vraag of zijn club iets kon betekenen voor giro 555. Daar hoefde de preses niet lang over na te denken. ,,Als je in Liempde iets wil, dan is dat zo geregeld. Dat zien we vandaag wel”, en hij wijst naar het veld en de kantine, waar het een drukte van belang is.

ROBOTMUURTJE

In slechts drie dagen tijd werd er van alles geregeld om geld op te halen voor het goede doel. Van enkele opblaasbare voetbalspellen, tot de FreeKickPro, een robotmuurtje om vrije trappen te oefenen. Een die zelfs bij Feyenoord en Real Madrid wordt gebruikt. Maar de echte publiekstre..