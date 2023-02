Drie familiegeneraties met dezelfde passie voor kunst

Houtstukken hier, beelden daar: aan kunst geen gebrek in de woonkamer van Pierre. ,,De zolder staat vol”, lacht hij. Op tienjarige leeftijd had hij al een potlood in de hand. Tekenen deed hij net als zijn opa Willem, oprichter van stichting Brabants Centrum, graag. ,,Mijn moeder stimuleerde me er mijn beroep van te maken, maar die passie had ik niet. Ik ging Bedrijfskunde studeren”, vertelt hij.

BEELDHOUWEN

Op vakantie in Frankrijk, inmiddels vijftien jaar geleden, ging zijn kunstenaarshart toch kloppen. ,,Ik deed op de camping een cursus beeldhouwen”, vertelt hij, waarbij hij enthousiast een stenen beeldje tevoorschijn haalt. ,,Deze heb ik gemaakt. Ik vond het zo leuk dat ik bij thuiskomst avondcursussen ging volgen. Ik was nieuwsgierig ..