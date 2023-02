Jonge Agterblijvers helpen een handje bij het seniorencarnaval

Prins Donald VI luistert het carnavalsplezier in de Tijberzaal nog eens extra op met zijn aanwezigheid.

De Agterblijvers verzorgde er in samenwerking met De Comsche Hoeve het bekende seniorencarnaval. Broer Heesakkers, lid van de oudste carnavalsvereniging van Boxtel, was erbij. ,,Het was echt een geslaagde middag. Ik denk dat er meer dan tweehonderd bezoekers waren. Er werd flink gedanst.”

De organisatie had verschillende artiesten geboekt en natuurlijk genoten de ouderen van een hapje en een drankje. Heesakkers: ,,De Agterblijvers had dit keer de jeugd erbij betrokken, jongeren van een jaar of achttien, negentien. Zij hielpen volop mee. Een goede keuze.”