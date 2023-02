Drieka Habrakenbal ontvangt ontroerende donatie

De carnavalsstemming zat er zaterdagmiddag al goed in, in partycentre De Comsche Hoeve aan de Stationsstraat. Het Drieka Habrakenbal kende dan ook een keur aan artiesten die de toch al enthousiaste bezoekers, nóg energieker maakte. ,,Ik ga altijd naar deze feestmiddag”, vertelt Gilles Westerbeek, verkleed als admiraal. ,,Ik ben met mijn vriendin Merel, maar zij gaat er steeds vandoor. Oh daar is ze”, roept hij enthousiast.

Anne Vos is aanwezig met deelnemers van haar scoutinggroep. Anne, verkleed als Hermelien van de Harry Potter-filmreeks, toont trots haar toverstaf terwijl ze een aantal groepsgenoten aanwijst. ,,Maar tijdens carnaval ben ik in Den Bosch. Daar ga ik elk jaar naartoe met familieleden.”