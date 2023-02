Van Walnoot naar Rots: Walvisjes maken na 40 jaar de overstap

Carnaval staat op punt van beginnen en Bart van Abeelen (36) is er klaar voor. Feestmuziek schalt zachtjes uit de boxen in het huis van de voorzitter van de jeugdcarnavalsvereniging en hij vertelt vol enthousiasme over het aankomende leutfeest. Een feest dat anders dan andere jaren gaat zijn. De Walvisjes verhuist dit jaar van De Walnoot naar De Rots in Boxtel Oost. Deze beslissing werd niet licht genomen. ,,Hoewel we altijd met veel plezier carnaval gevierd hebben in De Walnoot, merken we al enkele jaren dat het gemeenschapshuis steeds minder aanloop heeft tijdens carnaval, mede door de veranderde samenstelling van de wijk”, aldus de voorzitter. ,,Wij zijn als vereniging veel op pad, nemen deel aan de optochten en bezoeken andere clubs...