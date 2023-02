ODC doet goede zaken tegen BVV

ma 13 feb, 11:35

ODC heeft wederom een goed resultaat neergezet. In het eigen sportpark Molenwijk werd zondag het Bossche BVV met 3 - 1 verslagen. De basis voor de overwinning werd gelegd in de eerste tien minuten. Stef van Alphen en Bart van de Pas zorgden voor een snelle 2 - 0 voorsprong.

ODC doet het goed de laatste weken. In de competitie was de ploeg van trainer Piet Drijvers voorafgaand aan het thuisduel tegen BVV drie wedstrijden ongeslagen. Aan het begin van het seizoen hadden de tricolores in Den Bosch ruim gewonnen dus de Boxtelse supporters waren vooraf positief gestemd.

Hun elftal maakte de verwachtingen snel waar. Al in de tweede minuut was het raak. Ayoub Omair bracht een vrije trap vanaf links goed voor het doel waarna Stef van Alphen beheerst binnenkopte: 1-0. Vlak daarna kreeg BVV de kans op de gelijkmaker na een foutje achterin bij de gastheren. Doelman Robbie Roelofs bracht redding.

In de negende minuut zette de Molenwijkploeg een mooie aanval op. Tijn Trommelen vond met een fraaie opening Omair die de bal voor het doel bracht en zag dat Bart van de Pas met het hoofd voor de 2-0 zorgde. In het vervolg van de eerste helft domineerde ODC en werden diverse mooie aanvallen opgezet. Een inzet van Trommelen werd door BVV-keeper Rafaël Nijholt knap gekeerd en in de 37e minuut had de thuisploeg pech dat een schot van Van Alphen tegen de paal ging.

VRIJE TRAP

Daar waar de 3-0 in de lucht hing, viel de treffer op slag van rust aan de andere kant. Na slordig Boxtels balverlies kreeg BVV op de rand van de zestien een vrije trap te nemen. Martie Aarts schoot deze in één keer knap in de kruising: 2-1.

Na de pauze vergrootten de tricolores de marge al snel weer naar twee treffers. Dat gebeurde toen doelman Nijholt een schot van Lennart Sannen niet onder controle kreeg en Van Alphen er als de kippen bij was om de 3-1 binnen te schieten. De gasten kregen meteen daarna de kans op een nieuwe aansluitingstreffer maar Roelofs trad uitstekend op bij een schot van Galid Charrou.

In de laatste fase van de wedstrijd kreeg de Molenwijkploeg diverse mogelijkheden om de score verder op te voeren maar het jeugdige elftal speelde te onrustig om van de geboden ruimte te profiteren. De zege kwam uiteindelijk echter niet meer in gevaar, zeker niet nadat een Bosschenaar vlak voor tijd zijn tweede gele kaart ontving en van het veld moest.

Door de 3-1 overwinning heeft ODC goede zaken gedaan op de ranglijst. De tricolores zijn gestegen naar de negende plaats met vijftien punten uit twaalf wedstrijden. De afstand met de onderste ploegen is groter geworden en het verschil met de nummer zes is slechts drie punten. De eerstvolgende wedstrijd vindt na carnaval plaats op zondag 26 februari. ODC gaat dan in Den Bosch op bezoek bij DBN ’22. De aftrap is om 14.30 uur.