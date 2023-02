Jubileumfeest De Mullukzuipertjes belooft denderend carnavalsfeest in Gemonde

,,Ze vinden het ook stoer om te doen!”, lacht vrijwilliger Christ Goossens. Het lasergamen in de zaal achter café Kloosterzicht is populair. Een moeder is benieuwd naar haar zoon, die achter gesloten deuren met negen anderen het schietspelletje aan het spelen is. ,,Nee sorry, je moet even wachten. Maar ach, laat dat menneke toch lekker zijn gang gaan, hij is bijna klaar”, knipoogt Christ vriendelijk maar resoluut naar de ouder. Die accepteert het.

Moeders en vaders kijken toe hoe hun kinderen lol maken deze vrijdag in café/zaal Kloosterzicht. Dat de focus echt ligt op de kinderen, blijkt uit alles. De vrijwilligers hebben een structuur die is aangepast op de enthousiaste carnavalsvierders. Zeg maar chaos in goede banen geleid: gillend, s..