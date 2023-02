Sint helpt Laura met wens voor oma’s

,,Ik heb een brief gehad van de Sint!”, vertelt Laura deze zaterdag enthousiast in restaurant De Rechter. ,,Daarin stond dat ik met mijn oma’s naar restaurant De Rechter mocht voor een high-tea, dus zitten we nu hier.”

Jaarlijks kunnen kinderen tijdens Stapel op Sint wensen doorgeven voor een ander via de organisator van het plaatselijke Sinterklaasfeest; Boxtel Vooruit. ,,De Vrienden van Stapel op Sint helpen een handje om een aantal van die wensen te honoreren”, vertelt Yvonne van de Nostrum namens de evenementenstichting. Laura had haar wens vorig jaar al ingediend. We zouden dit eigenlijk bij restaurant De Deugniet houden. Maar vanwege corona moest dit een jaartje worden doorgeschoven.”

VRIEND VAN DE SINT