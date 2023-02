Zoek de carnavalsprinsen: waar zijn Donald VI en Antonius?

15 minuten geleden

Het lijkt wel het zoekplaatje van ‘Waar is Wally?’ of een puzzel van Jan van Haasteren. Dinsdagavond kwamen bijna alle carnavalsprinsen van Brabant samen in het provinciehuis in Den Bosch voor een gezellig samenzijn. Tijdens dit zogeheten Sleuteldragersbal sprak commissaris van de koning Ina Adema alle leutmonarchen toe. Ook prins Donald VI van Eendengat en prins Antonius van Oggelvorsenpoel waren daarbij aanwezig; prins Robert d’n Twidde (Keer) van Ploegersland moest verstek laten gaan. Foto: Rens van den Elsen.