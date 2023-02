DVG ontvangt Johnny de Mol en Frank Lammers voor steunactie Turkije en Syrië

26 minuten geleden

Vanwege de verwoestende aardbeving die Turkije en Syrië afgelopen week trof, houden DVG, Ondernemersvereniging Liempde en Johnny de Mol maandag in sportpark De Roode Bleek een steunactie voor Giro555. Ook Frank Lammers (onder andere bekend van de serie Undercover) en John Williams zijn aanwezig tijdens de activiteitenmiddag.

De voetbalclub uit Liempde is donderdag benaderd om samen met de bekende Nederlanders de actie te ondersteunen. ,,Een doel wat prima bij DVG past en waar DVG graag aan meewerkt. Er is meteen contact gezocht met Ondernemersvereniging Liempde om daarbij te helpen’’, aldus het clubbestuur.

Turkije en Syrië werden maandagochtend getroffen door een verwoestende aardbeving. Het dodental is inmiddels gestegen tot ruim 20.000. Daarom is sinds dinsdag Giro555 geopend. Lokaal zetten de Ondernemersvereniging Liempde en DVG zich in door een fraai programma neer te zetten en om daarmee zoveel mogelijk donaties binnen te halen.

Maandag 13 februari vanaf 15.30 uur zijn er allerlei activiteiten in sportpark De Roode Bleek.

Zo staat er dezelfde bewegende muur die door het Nederlands Elftal en Real Madrid gebruikt wordt voor het oefenen van vrije trappen. Tegen een kleine donatie mogen bezoekers proberen de bal net zo over de muur te krullen als Memphis Depay en Luca Modric. Verder is er stropdasschieten, voetbal sjoelen, pool voetbal en zal er een demonstratie zijn van de voetbalrobot die door de TU/Eindhoven is ontwikkeld.

Hoogtepunt van de activiteiten zijn een drietal voetbalwedstrijden tussen jeugdspelers van DVG en Syrische leeftijdsgenootjes die verblijven op de opvanglocatie op landgoed Velder.

De Mol, Lammers en Williams met zijn RTL Sterrenteam roepen op om maandag naar de Liempdse sportvelden te komen. De lokale actie steunen kan ook door te doneren via deze online link.

Woensdagavond vanaf 20.30 uur is er een gezamenlijk televisieprogramma van de NPO, RTL en Talpa Network wat wordt uitgezonden op NPO1.