Tegen de bomenkap in het plan Langen Linden werd in 2020 geprotesteerd. Nu blijkt dat er meer geveld zijn, dan aanvankelijk afgesproken. Ze worden allemaal gecompenseerd, belooft het college van B en W.

Langen Linden: meer kap dan afgesproken

za 11 feb, 16:33

Om op het terrein van het vroegere Lindenlust nieuwe woningen te kunnen bouwen, moesten veel bomen tegen de vlakte. Van de 278 zouden er 33 behouden blijven, aldus de Boxtelse D66-fractie. Zij constateert dat die afspraak geschonden is: er zijn meer bomen gekapt.

B en W blijken op de hoogte van de extra gevelde bomen, blijkt uit hun reactie op vragen van de democraten. ,,Na een gedetailleerde uitwerking van het stedenbouwkundig plan was er voor vijf bomen die behouden zouden blijven, toch te weinig ruimte. Hetzelfde gold voor acht exemplaren die nieuw geplant zouden worden.”

Er is voor gekozen twee kleinere soorten te vervangen door een grotere, of om een boom elders te planten. ,,We compenseren ze allemaal”, laat het college weten. ,,Maar niet allemaal in het nieuwe wijkje Langen Linden. Een aantal komt aan de Bosscheweg en in Selissen te staan.”

D66 wil graag van B en W weten hoe zij in het vervolg denken te voorkomen dat een gemaakte afspraak over het behoud van groen niet haalbaar blijkt. ,,In de toekomst nemen we bomen en ander groen dat we willen bewaren, eerder mee in de plannen.”

LERING

Het college zegt bovendien lering getrokken te hebben uit het project Langen Linden. Waardevolle bomen die Boxtel wil behouden kunnen het best in openbare ruimte worden ingetekend en niet in tuinen van particulieren. Weliswaar hebben de woningeigenaren bij de koop vastgelegd voor de bomen te zullen zorgen, er kan toch reden zijn ze te kappen. De gemeente verstrekt bijvoorbeeld een vergunning als ze gevaar opleveren. Herplant is wel verplicht.