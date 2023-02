Nu al volop animo voor activiteiten in spiegeltent

Uitgedaagd door Lego Master Lola Nouwens maakten kinderen vorig jaar in Bon Salon hun mooiste creaties met bouwsteentjes.

Vissers was tot vorig jaar samen met haar man Cees de Wildt eigenaar van Bon Salon die al diverse malen in kasteelpark Stapelen werd opgebouwd. Het koppel verkocht de nostalgische danstent aan de nieuw opgerichte lokale stichting Bon Salon die de exploitatie voortzet. Samen met Ludy Meister, sinds vorig jaar voorzitter van Boxtel Vooruit, is Vissers kartrekker van een zevenkoppige werkgroep. Die zorgt voor de invulling van het vier weken durende activiteitenprogramma komend voorjaar.

JUMELAGE WITTLICH

Er zijn al diverse boekingen. Vorige week meldde deze krant al dat de openingsavond van de spiegeltent is voorbehouden aan de uitreiking van de vijfjaarlijkse Jonkers Van der Velden Cultuurprijs. ,,Dat gebeurt op vr..