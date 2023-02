Grip op lokale huizenmarkt vergt focus

Jorishof aan de Eindhovenseweg is een van de lopende bouwprojecten. Inmiddels zijn er al kozijnen geplaatst in het pand waar voorheen Joris Meubelen zat.

Het initiatiefvoorstel van Combinatie95: een sympathiek idee geboren uit betrokkenheid, vinden collega-politici. Maar ook een teken van ongeduld. Het college van B en W bracht enkele maanden terug twee behoefteonderzoeken naar buiten (door seniorenwerkgroep SOWiB en adviesbureau Companen) en werkt aan een nieuwe woonvisie.

Het ongeduld van Combinatie95-raadslid Peter den Ouden uit Esch, dat het voorstel voorbereidde, is echter niet zo vreemd. Hij ziet zijn dorp al een poos flink vergrijzen. In Liempde en Lennisheuvel speelt hetzelfde probleem. Het aantal mensen tussen de 45 en 65 jaar is er bijna twee keer zo hoog als de leeftijdsgroep 25- tot 45-jarigen.