‘Kapvergunning mogen we niet opschorten’

De groene kaart is een plattegrond die overzichtelijk moet maken welke bijzondere bomen er in de gemeente Boxtel allemaal zijn; niet alleen monumentale exemplaren, maar ook ander waardevol geacht groen. Hij is nog niet gereed. ,,We verwachten aan het begin van het tweede kwartaal een concept klaar te hebben. Dan volgt een oproep aan inwoners om bomen voor de kaart aan te melden”, reageren B en W. Tegen die tijd wil het college met een voorlichtingscampagne starten over het belang van bomen.

De fractie PvdA-GroenLinks vroeg zich al af wanneer de communicatie richting de inwoners zou beginnen. Ze had graag gezien dat zolang de groene kaart niet in gebruik is, kapvergunningen opgeschort zouden worden. Maar dat kan dus niet. Boxtel moet inged..