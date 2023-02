De optochtroute is niet alleen korter, hij is ook niet geheel toegankelijk voor het publiek. De smalste worden vanwege de veiligheid afgesloten.

Deel route Grote Eendentrek niet toegankelijk

14 minuten geleden

De route van de Grote Eendentrek op carnavalszondag 19 februari is dit jaar niet alleen een stuk korter. Er is ook een deel niet toegankelijk voor het publiek. De Stichting Openbaar Carnaval is op last van de veiligheidsdiensten genoodzaakt de Kruisstraat en het smalle deel van de Rechterstraat af te zetten.

Volgens de gemeente Boxtel is het voor toeschouwers te gevaarlijk om de optocht te bekijken op de smalle stukken van de route. ,,Vrachtwagens en trekkers die meerijden in de Grote Eendentrek, kunnen de bocht van de Kruisstraat naar de Rechterstraat lastig maken. Dat komt mede door het bankje dat voor de Bruna is geplaatst in de coronaperiode, toen er geen optocht was.”

Middels dranghekken wordt volgende week dit deel van de route afgezet. Het publiek dat van de Markt naar de Rechterstraat wil of andersom, kan via de Croonpassage lopen. De wagens en loopgroepen gaan wel via de normale weg.

NIET BLIJ

De Grote Eendentrek start 19 februari om 14.11 uur vanaf de T-splitsing Rechterstraat en Fellenoord en eindigt na zijn ronde op de Markt. Niet iedereen is blij met de aangepaste route. Deelnemers vragen zich op social media af waarom ze een praalwagen bouwen voor zo’n korte tocht.