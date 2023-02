Buurtvereniging zoekt deelnemers voor kofferbaksale

Buurtvereniging Roderweg houdt zondag 16 april een kofferbaksale bij manege De Rekkendonken aan de Vleutstraat 10 in Liempde. Daar zoekt ze deelnemers voor.

Zonder verkopers geen markt, dus roept de buurtvereniging mensen op zich aan te melden voor de kofferbaksale. Dat kan via de website www.roderweg.nl.

Het evenement in het buitengebied van Liempde vindt pas over een week of acht plaats, maar er is tijd nodig om het gevuld te krijgen. De markt duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Er is gratis parkeergelegenheid en kinderen kunnen zich uitleven in een speeltuin. Er is horeca op het terrein, dus tussen de bedrijven door van een kopje koffie genieten is mogelijk. Bezoekers krijgen alle gelegenheid om urenlang te snuffelen tussen gebruikte spullen. De entree bedraagt twee euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.