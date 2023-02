Muzikale leutkriebels bij mens én dier

De politiepaarden en hun ruiters worden niet ingezet bij de optochten in het verspreidingsgebied van deze krant, maar wel in grote steden. Daar verwacht de bereden politie nóg meer drukte dan anders. ,,Dat zijn deze paarden wel gewend, maar het tetteren van een muziekkapel is toch net iets anders dan de gedempte muziek die achter een dichte kroegdeur klinkt. Ook lopen de bandjes in de steden vaak rond of tijdens de optochten komen de groepen voorbij. Het is dan fijn dat de paarden dit al een keer hebben ervaren in een training. Nuttig én leuk”, meldt Eefje Heibloem van het Boxtelse team van de bereden politie.