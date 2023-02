Rector BHC en JRL: ‘Smartphoneverbod is niet de oplossing’

Telefoons wel of niet mee in de klas? Veel scholen worstelen met deze vraag. Deze zes vwo-leerlingen kunnen hun smartphones best missen, maar helemaal thuis laten... dat liever niet.

Zo’n tweeënhalf uur per dag en in het weekend iets meer. Dat is ongeveer hoeveel Cas van den Heuvel, Floris Simon en Xavi van den Breekel (allen 14 jaar en samen in vwo 3) zeggen gemiddeld naar hun smartphone te turen. De drie zijn de laatste jaren juist minder ‘mobiel’ geworden, geven ze aan. ,,Toen ik net in de brugklas zat, kende ik nog niet veel mensen, dus speelde ik vaker met m’n telefoon. Nu ken ik veel leerlingen, dus gaan we lekker voetballen in de pauze”, vertelt Xavi. Cas heeft zijn telefoon niet eens bij vandaag: ,,En ik mis ‘m eigenlijk niet eens.”

DILEMMA