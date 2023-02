JRL-scholieren kraken historische breinbrekers

De Landelijke Geschiedenisquiz is een initiatief van JRL-leerkrachten Suzanne van Andel en Orla Murphy. De scholencompetitie wordt voor de achtste keer gehouden. Als het aan beide geschiedenisdocenten ligt, vindt de tweede lustrumeditie in 2025 plaats in het Rijksmuseum te Amsterdam. ,,We zoeken elk jaar een historische locatie”, vertelt Van Andel. ,,Vorig jaar waren in Gouda, dat 750 jaar stadsrechten vierde.”

De voorronde werd, net als vorig jaar, gewonnen door Alexander Klerkx uit Best. De tweedejaars gymnasium-leerling met twaalf punten te sterk voor de andere deelnemers. ,,Ik lees veel tijdschriften zoals Historia en onthoud best veel feitjes”, grinnikte Alexander.