‘Beautydag ontroerende blijk van waardering’

Dayenne: ,,De opnames zijn 20 december gemaakt. Ik werd toen op school verrast. Ik geef beeldende vorming en was in de klas met een kerstactiviteit bezig. Compleet met haardvuurtje op het digibord. Er hing een fijne sfeer.”

Dat er een cameraploeg naar school zou komen, was bekend, maar voor wie wist de Boxtelse niet. ,,Ik kreeg de vraag of er bij mij in de klas wat sfeerbeelden gemaakt mochten worden en ontving ik een microfoontje. Dat verbaasde mij. Zou de reportage om mij draaien, dacht ik.” Dayenne sprak met de regisseur, die al het nodige over haar bleek te weten. ,,Vervolgens mocht ik in mijn eigen auto achter mijn baas aanrijden, tot halverwege de nog geheime bestemming. De rest van het traject werd ik geblinddoekt vervoerd: spanne..