Bij d’Ingens aan de Markt in de verkoop

wo 8 feb, 10:30

Na slapeloze nachten en de nodige tranen, doet Ingrid van Veen de stekker haar lunchroom Bij d’Ingens aan de Markt in de verkoop. De zaak wordt voortgezet totdat er een geschikte overnamekandidaat of koper is gevonden.

,,Hoewel ik niet de persoon ben om de omstandigheden aan te wijzen als oorzaak, klinkt het voor niemand vreemd in de oren als ik zeg dat ik de wind niet in de zeilen heb gehad sinds de opening van de lunchroom”, vertelt Van Veen via sociale media.

De horeca-sector moest tijdens corona overeind zien te blijven ondanks dat restaurants en cafés voor lange tijd dicht moesten blijven. Daaropvolgend drukte onder meer de oorlog in Oekraïne de economie in een dip. Ook Van Veen heeft moeten knokken. ,,Zowel fysiek als mentaal, maar helaas mag het niet zo zijn.” Door de prijsstijgingen ziet de ondernemer uit Lennisheuvel dat ze prijzen moet vragen waar ze niet meer achter kan staan. ,,Bovendien, als ik mijn topteam niet meer kan geven wat ze terecht wèl toekomt, is de koek voor mij op.”

Acht jaar geleden begon Van Veen met het verwezenlijken van haar droom. Dat leidde vierenhalf jaar geleden tot de opening van haar lunchroom Bij d’Ingens, waar voorheen Wendy’s zat. Het doet onwijs veel pijn dat ik de sleutel van een bedrijf, dat in principe prima draait, moet gaan overdragen. Maar we gaan niet zomaar weg. Wij blijven de zaak èn de catering draaiende houden zoals jullie van ons gewend zijn totdat er een geschikte overnamekandidaat of koper is gevonden.

Vlak voor de opening van de lunchzaak in hartje Boxtel, schreef Brabants Centrum er dit artikel over.