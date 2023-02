Guido van Eijk (links) in de band The JEG. Zondag spelen ze hun liedjes voor het eerst voor een publiek in kunstcafé Coupé.

Indierockband Guido van Eijk trekt al volle zaal

wo 8 feb, 08:47

Boxtelaar Guido van Eijk heeft een nieuw muziekproject met de band The JEG. Zondag 12 februari heeft de indierockformatie in kunstcafé Coupé een try-out en wordt nieuw werk gepresenteerd. Het optreden is echter al uitverkocht.

Van Eijk speelde eerder in Heaven Amigo waarvoor hij enkele composities schreef. Maar de muziekgroep stopte. De onafgewerkte liedjes lieten de singer-songwriter niet los en hij dook met een aantal vrienden het repetitiehok in.

NEIGING TOT BEWEGEN

Samen met Jeroen van Lier (gitaar), Ernst Heuperman (bas) en Joost Kurstjes (drums) speelt Van Eijk zondag melodieuze songs met een gevoelig en rauw randje. Indierock luisterliedjes met een neiging tot bewegen, zoals hij dat zelf noemt.

Zondag speelt The JEG van 14.30 tot 16.30 uur in kunstcafé Coupé aan het Stationsplein in Boxtel. Alle stoelen binnen zijn al bezet, maar door de ramen meekijken is ook mogelijk.