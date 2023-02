Wegafsluiting Kapelweg door kapotte riolering

Het gaat om de aansluiting van de riolering op een van de putten. Die is kapot gegaan en heeft een kleine verzakking veroorzaakt. Afgelopen weekeinde is er onderzoek verricht en klein reparatiewerk uitgevoerd. ,,De kans op een grotere verzakking is aanwezig en zorgt voor gevaar. We zijn bezig het euvel zo snel mogelijk te herstellen”, zegt wethouder Fred van Nistelrooij. ,,Dan gaat het om zaken als regelen van materialen, omleidingen en communicatie.”

Wanneer het werk allemaal precies wordt uitgezet, is op dit moment nog onzeker. ,,Wanneer is afhankelijk van verschillende zaken, ook afhankelijk van wanneer de aannemer kan”, aldus de wethouder. ,,Maar de impact is fors. De werkzaamheden zullen zeker twee weken in besl..