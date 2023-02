Bisschop De Korte op werkbezoek in Boxtel

di 7 feb, 13:08

Hoog bezoek zondag 5 februari in Boxtel. Bisschop Gerard de Korte van het bisdom ‘s-Hertogenbosch kwam naar Boxtel en ging die ochtend voor in de hoogmis. ,,Ik probeer zoveel mogelijk ook in de lokale kerken van het bisdom aanwezig te zijn om daar mét en tussen de gelovigen te zijn en te bidden”, aldus de monseigneur.

Een heel karwei, want zijn bisdom telt 57 parochies met 251 kerken waarin nog wekelijks erediensten zijn. Minder dan vroeger, maar nog altijd heel wat.

ZOUT

De Korte en pastoor Geertjan van Rossem celebreerden samen, geen mis met drie heren dus, maar met twee. In zijn overweging ging de bisschop in op het thema van het evangelie van zondag: namelijk het zout en het licht. Zout was in de dagen dat de Bijbel ontstond, uiterst kostbaar. Niet voor niets zie Jezus in het evangelie tegen zijn leerlingen: ,,Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.”

BERGREDE

Voornoemde passage is afkomstig uit de bekende Bergrede. Bisschop de Korte gaf uitleg over het evangelie. Hij vertelde dat zout prikkelend kan werken, dat zout gebruikt wordt en kan worden om etenswaar tegen bederf te behoeden en dat zout én licht de mens het goede kan brengen. Dat alles ingebed in deze tijd. Een overweging om over na te denken.

Na de viering volgde een samenzijn in het pastoraal centrum. De monseigneur toonde zich onder de indruk van de mooie Boxtelse basiliek, de betrokkenheid van de gelovigen en de ontvangst. Er waren dan ook ruim veertig kerkbezoekers in de grote zaal. De Korte mengde zich belangstellend onder de aanwezigen.