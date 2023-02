Ruud verbeeldt geluk in prentenboek Pixel&Frosti

di 7 feb, 09:54

Hoe breng je geluk in beeld voor kinderen? Grafisch vormgever Ruud van Eijk uit Boxtel maakte er het prentenboek Pixel & Frosti over en is een crowdfunding gestart om het project te bekostigen. Als die slaagt, doneert hij 1.500 euro aan Make-A-Wish Foundation.

Het boek gaat over Pixel de mopshond en Frosti de tosti, die samen op weg zijn naar geluk. ,,Sinds de dood van mijn vader en de geboorte van mijn eerste zoontje, ben ik meer en meer met het onderwerp bezig”, vertelt Ruud, die sinds augustus in Boxtel woont. De crowdfunding moet 8.000 euro opbrengen, de ondergrens is 80 procent van het totaalbedrag. ,,Er is een kans dat er honderden euro’s overblijven. Dat bedrag steek ik het liefst in een nog betere kwaliteit van het boek. Als daarna nog geld overblijft, investeer ik dat in een volgend creatief project voor het goede doel.”

Het project steunen kan via www.voordekunst.nl/projecten/14703-prentenboek-pixel-frosti-over-geluk.