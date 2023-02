ODC bezorgt Nieuwkuijk bijna zijn eerste nederlaag

18 minuten geleden

Bijna had ODC zondag tegenstander Nieuwkuijk de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. Bij een 1-2 stand in Boxtels voordeel wist de nummer twee op de ranglijst diep in de blessuretijd toch nog langszij te komen. Na dit gelijkspel staat de ploeg van trainer Piet Drijvers nog steeds op de tiende plaats, met twaalf punten uit twaalf wedstrijden.

Nieuwkuijk, de nummer twee op de ranglijst, had deze competitie nog niet verloren en enkel gelijkgespeeld tegen koploper Zwaluw VFC en aan het begin van de competitie ook tegen ODC. Dit elftal staat te boek als een ploeg die het vooral van fysieke kracht moet hebben.

In het begin van de wedstrijd hadden de tricolores daar moeite mee, zeker als de bal door de lucht werd gespeeld. ODC kreeg in de twaalfde minuut een kleine kans toen Tijn Trommelen de bal vanaf links voor het doel bracht maar geen medespeler bereikte.

Het opportunistische spel van de thuisploeg leidde vijf minuten later wel tot een treffer. De ODC-defensie was niet scherp genoeg waardoor Jorg Toebak de 1- 0 op het scorebord kon zetten. De Boxtelse ploeg kwam daarna beter in de wedstrijd en kreeg enkele goede mogelijkheden op de 1-1. Lennart Sannen schoot twee keer net naast en een kopbal van Stijn Smulders kon door doelman Dave Tausch worden geneutraliseerd.

Na de pauze zette ODC de lijn van vlak voor rust door. Dat leidde in de vijftigste minuut tot een schot van Ayoub Omair dat rakelings langs het doel ging. Vijf minuten stond diezelfde Omair aan de basis van de gelijkmaker. Na een mooie aanval kwam de bal via Sannen bij captain Sjoerd van Lokven die de 1-1 binnenschoot. Vijf minuten later bereikte een verre pass van Dirk van der Struijk Trommelen die de bal in één keer op de slof nam, maar doelman Tausch op zijn weg vond.

LANGSZIJ

In de 67e minuut viel de tweede Boxtelse treffer alsnog. Just van Wijk bracht de bal vanaf rechts voor waarna de mee opgekomen Smulders raak kopte: 1-2. De thuisploeg ging vervolgens va banque spelen om de gelijkmaker te forceren. In de 75e minuut leek die te vallen maar doelman Robbie Roelofs voorkwam dit met twee fantastische reddingen. Diep in blessuretijd kwam de tegenstander toch nog langszij. De tricolores lieten zich foppen door Rick van Buul die met links de 2 - 2 eindstand op het scorebord zette. Vooraf had ODC wellicht getekend voor een gelijkspel maar gezien het wedstrijdverloop verlieten de meeste Boxtelse spelers het veld met een kleine kater.

Zondag 12 februari speelt ODC thuis tegen BVV. In sportpark Molenwijk wordt om 14.00 uur afgetrapt.