Twee jaar geleden maakten vrijwilligers de stoep van gildeaccommodatie Datmunda in Gemonde schoon. Dat was nog een aardige klus. Ook dit jaar heeft het gilde zich aangemeld voor NLdoet.

Vrijwilligers kunnen nu al klussen in Boxtel kiezen

zo 5 feb, 16:45

Een puppybaan uitbreiden met twee toestellen, rollators schoonmaken of helpen bij een gala voor schoolverlaters: zomaar een greep uit activiteiten in de gemeente Boxtel die al aangemeld zijn voor NLdoet. Carla den Otter is coördinator van het vrijwilligerssteunpunt van welzijnsorganisatie ContourdeTwern en promoot de actie van het Oranje Fonds, die vrijdag 10 en zaterdag 11 maart plaatsvindt.

,,Mensen die graag een keertje de handen uit de mouwen steken en anderen willen helpen, kunnen al op zoek naar een leuke klus”, legt Den Otter uit. Het aanbod is terug te vinden op de website www.nldoet.nl. Dat is overigens nog niet compleet. Den Otter: ,,Verenigingen en andere organisaties die een karwei in gedachten hebben, kunnen hun klus nog aanmelden. Hoe meer, hoe interessanter voor vrijwilligers, want dan is er keus.”

VOEDSELTUIN

In ieder geval gaan er gemeenteambtenaren aan de slag. Den Otter: ,,Mariëtte van Eck trekt met een ploegje naar de Voedseltuin om daar de helpende hand te bieden. Ze doen dat in hun vrije tijd.” Intern is de medewerkster van ContourdeTwern ook bezig enthousiastelingen te werven voor NLdoet. Den Otter: ,,Ik ga zelf bij verschillende klussen een kijkje nemen.”

NLdoet duurt maar twee dagen. De mensen die zich dan inzetten, kunnen het bij een of twee dagdelen houden. Maar mogelijk zijn er deelnemers die best vaker vrijwilligerswerk zouden willen doen. En dat is nodig, merken veel verenigingen in Boxtel.

LEUK EN FIJN

Veertig procent van de mensen in Nederland zet zich jaarlijks vrijwillig in, maar dit percentage neemt af. Tijdens NLdoet wil het Oranje Fonds mensen laten ervaren dat vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt, maar dat het ook heel leuk is voor degenen die een handje helpen.

,,Vrijwilligers hebben een cruciale rol in de gemeenschap. Het Oranje Fonds zet zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Tijdens NLdoet geven we samen met alle sociale initiatieven door heel het land de mensen een mooie gelegenheid om kennis te maken met wat vrijwilligerswerk met jou en je omgeving kan doen,” legt Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds uit.